Столичный автопарк пополнится 50 новыми автобусами

Столичный автобусный парк пополнится 50 новыми автобусами. Их купят в рассрочку на пять лет. Вскоре будет организован тендер на покупку.

Решение принял Муниципальный совет. В этом году в столичной казне предусмотрены 30 миллионов леев, которые пойдут на первый взнос.

"Есть технические требования к кузову, количество дверей, экологические аспекты. Мы обозначили в техзадании спецификацию Евро 5, Евро 6, мы заботимся об окружающей среде. Кузов, например, мы хотим, чтобы имел устойчивость к ржавчине. Есть много технических требований", заявил и.о. главы управления транспорта, Виталий Бутучел.



Фракция партии социалистов предложила, чтобы автобусы собирали в Кишиневе, как троллейбусы.



"Я думаю, мы должны помогать парку, и муниципальным предприятиям, создавать рабочие места, я думаю, что это возможно", отметил лидер фракции ПСРМ в КМС, Ион Чебан.



Однако это предложение не поддержали другие советники.



"Ни один из производителей автобусов, например Вольво, или другие, не согласятся на сборку транспорта здесь", собщил советник от ПКРМ, Геннадий Ботнару.



Социалисты покинули зал заседания в знак протеста, из-за этого точные условия покупки советник обсудят на следующем заседании.



Сейчас в автобусном парке 124 транспортных единицы, все они устарели. Ранее был проведен тендер на покупку новых машин, но его оспорили и отменили.