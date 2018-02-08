Мужчина убил родного брата в Страшенском районе

Трагедией закончилась семейная ссора в селе Сирец Страшенского района. Младший сын встал на защиту матери и убил родного брата. 41-летний мужчина в ходе конфликта со своей мамой не вытерпел и ударил её ногой.

На помощь женщине пришел младший сын 33-лет. Он ударил брата в голову несколько раз. От полученных травм мужчина скончался. Прибывшие на место происшествия врачи лишь констатировали смерть.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан на 72 часа. Если вина будет доказана, ему грозит до 15 лет тюрьмы.