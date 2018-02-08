В Лондонском зоопарке началась "перепись населения". ФОТО

В Лондонском зоопарке началась ежегодная "перепись населения". Она необходима для точного ведения учета количества его обитателей и их видов.

Основанный в 1828 году Лондонский зоопарк считается старейшим в мире, отмечает ТАСС. Он расположен в северной части королевского Риджентс-парка и административно подчиняется Зоологическому обществу Лондона.

В декабре 2017 года возле зоопарка произошел пожар, в результате которого пострадали восемь человек. Не обошлось без жертв и среди животных: известно о гибели одного трубкозуба и пропаже четырех сурикатов.