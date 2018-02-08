Пластиковая упаковка может спровоцировать смертельную эпидемию мирового масштаба

Смертельную эпидемию мирового масштаба может спровоцировать обычная пластиковая упаковка. Оказалось, что напитки и еда из такой тары вызывают онкологические заболевания. Всё — из-за ядовитого бисфенола. В организме он как бомба замедленного действия — постепенно мутирует, заражая здоровые клетки. Причем больше всего риску подвержены дети и подростки.

Глоток воды из пластиковой бутылки может быть смертельно опасен. Бесплодие, ожирение, диабет, рак — заболеть рискует буквально каждый. И что самое страшное, незаметно. Виноват во всем бисфенол А — вещество, которое содержится в любой упаковке из пластика: бутылках, коробках, контейнерах.



Производители пластиковой упаковки и не скрывают: бисфенол А в больших дозах токсичен. Годами они уверяли покупателей, что попасть в организм человека из бутылок и посуды опасное вещество не может. И вот теперь выясняется: бисфенол проникает в воду и продукты. А затем — и в тело человека, поражая жизненно важные органы, пишет ren.tv



Оказавшись в клетках человека, бисфенол заставляет их мутировать. Внутренние органы начинают работать все хуже и хуже. Избавиться от ядовитого вещества не так-то просто. Провели эксперимент: группе мужчин и женщин запретили есть и пить из пластика. Однако уровень бисфенола в их крови остался точно таким же.

В Европе бутылки и пищевые контейнеры с применением бисфенола изымают из магазинов. И не исключено, что именно этот опасный товар производители, чтобы не нести убытки, попытаются протолкнуть на прилавки других стран.