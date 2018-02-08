Индиец тайно продал почку супруги из бедной семьи

Полиция индийского штата Западная Бенгалия арестовала двух братьев за то, что они обманным путем продали почку жены одного из них.

Пострадавшая 28-летняя женщина сообщила, что около двух недель назад у нее начались боли в животе. Муж отвез ее в больницу, где ей диагностировали "воспаление аппендикса".

После операции боли усилились. При этом супруг запрещал женщине кому-либо рассказывать о медицинской процедуре, а также не давал посетить доктора.

В итоге к медикам девушку доставили родственники. Во время осмотра врачи обнаружили, что у нее отсутствует одна почка, пишет ren.tv

Задержанные мужчины признались, что почка была продана бизнесмену в Чхаттисгархе.