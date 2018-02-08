Трамп назвал "бомбой" переписку "любовников из ФБР"

Американский президент Дональд Трамп назвал "бомбой" публикацию СМС-переписки двух агентов Федерального бюро расследований (ФБР).

"Новая публикация ФБР — бомба (сенсация)", — написал Трамп в микроблоге Twitter.

В среду сенатский комитет по вопросам национальной безопасности и делам государственных учреждений обнародовал переписку контрразведчика ФБР Питера Стржока и его коллеги Лизы Пейдж. Из переписки следует, что сотрудники Федерального бюро расследований негативным образом восприняли победу Дональда Трампа на выборах. Пейдж назвал победу Трампа "ужасающей", пишет ren.tv

Fox News сообщает, что в переписке говорится, что директор ФБР Джеймс Коми готовил специальные отчеты для Барака Обамы, который "хотел знать все". По данным СМИ, в переписке поднимаются вопросы о личной причастности Обамы к расследованию дела о электронной почте Хиллари Клинтон.