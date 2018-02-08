На Филиппинах в честь дня рождения таможни демонстративно раздавили 30 элитных авто

Власти Филиппин в рамках новой стратегии борьбы с контрабандой автомобилей показательно уничтожили 30 элитных машин, нелегально ввезенных в страну.

Как отмечает Sun Star Philippines, 20 автомобилей на сумму в 61,626 миллиона долларов были уничтожены бульдозером на территории таможни в Маниле, еще десять роскошных автомобилей были одновременно уничтожены в портах Давао и Себу. Среди автомобилей, уничтоженных в Маниле, были Audi, BMW, Corvette Stingray, Jaguar и Lexus.

Уничтожение транспорта связано с 116 годовщиной таможни Филиппин. Ранее президент страны объявил, что элитные автомобили будут показательно раздавлены, чтобы бороться с контрабандой.

До этого незаконно ввезенные в страну автомобили выставлялись и продавались на аукционе. Дутерте назвал новый метод более "законным и дешевым".

"Что я сделаю, так это то, что я буду давить их бульдозером, как в этот вторник, 6 февраля. Вы продолжаете ввозить их и дальше, хорошо, тогда я буду давить их бульдозером каждый день", - заявил Дутерте, который, впрочем, за рычагами бульдозера не сидел, а наблюдал эту картину в стороне, передает vesti-ukr.com.

Придя к власти на Филиппинах, президент Дутерте организовал кампанию против наркоторговли. В ходе рейдов полиции были убиты тысячи человек. Дутерте разрешил убийства без суда и следствия тех, кто замешан в наркоторговле, и потом заявил, что "с удовольствием убил бы три миллиона наркозависимых жителей страны". В прошлом году он заявил, что готов убивать правозащитников, если те препятствуют его "кровавой войне с наркотдельцами"