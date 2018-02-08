Чехия разыскивает по всему миру трех украинских убийц

Полиция Чехии объявила в розыск по линиям Европола и Интерпола трех украинцев. Их обвиняют в грабеже, убийстве двух человек и нападении на местную автомобильную фирму.

Речь идет о событиях, произошедших в 2015 году в селе Горусице. На семью, которая держала фирму по реставрации мотоциклов, напали пятеро украинцев. В результате нападения погибли владелец фирмы и его зять. Преступники украли 300 тыс. крон.

Спустя два года полиция задержала двух человек. В ближайшее время суд в городе Табор вынесет им приговор. Всем бандитам грозит пожизненное заключение, хотя трое из них еще в розыске. По данным следствия, они находятся в Украине. Туда они вернулись в период с марта 2016 года по март 2017 года. Другой информации о разыскиваемых у полиции Чехии нет.

По словам Петра Черны, председателя Сената суда в Таборе, бандиты не выедут за пределы своей страны. Ведь это приведет к их немедленному аресту. Проблема заключается в том, что Украина не выдает европейским странам своих граждан, отмечает vesti-ukr.com.