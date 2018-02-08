Парламент принял декларацию о посягательстве РФ на информационную безопасность Молдовы

Депутаты парламента Молдовы на заседании в четверг приняли декларацию — ответ на позицию Госдумы Российской Федерации.

Ранее Госдума РФ приняла заявление "О недопустимости дискриминации российских средств массовой информации в Молдове".

Депутаты Госдумы выразили возмущение в связи с принятием парламентом Молдовы в конце прошлого года поправок в Кодекс о телевидении и радио, которые предполагают запрет на ретрансляцию в республике российских новостных и аналитических передач.

Парламентарии в своем заявлении, в частности, призвали ООН, Совет Европы и Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе дать оценку принятым в Молдове поправкам.

Проект декларации под названием "Осуждение нападок РФ на национальную информационную безопасность и оскорбительное вмешательство в политическую деятельность Республики Молдова" подготовили депутаты фракции Демократической партии, парламентской группы Народной европейской партии, а также несколько независимых законотворцев.

На момент голосования в зале заседаний находилось 63 парламентария. Спикер парламента Андриан Канду отметил, что декларация принята единогласно. Депутаты фракций Партии социалистов и Партии коммунистов покинули зал заседаний в знак протеста.

"Парламент Республики Молдова выражает обеспокоенность в связи усилением нападок в адрес информационной безопасности нашей страны со стороны Российской Федерации", — отмечено в тексте декларации.

Парламент "призывает высших политических лидеров Российской Федерации вмешаться для приостановления всех этих злоупотреблений и очерняющих кампаний в адрес Республики Молдова". Также указывается на то, что авторы проекта декларации выступают за конструктивный диалог, укрепление и развитие партнерства с Россией, пишет sputnik.md



