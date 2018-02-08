Австралиец перепутал змею с зарядкой для телефона

В австралийском городе Блэргори местный житель в своем доме перепутал ядовитую змею с зарядкой от телефона.

Австралиец услышал странный шум, раздававшийся от стены. Сначала он решил, что звук идет от зарядки для телефона, но звуки издавала тигровая змея, которая заползла в дом.

Мужчина был вынужден вызвать срочно змееловов, которые заметили, что "если оставлять дверь открытой в стране, где водятся змеи, не стоит удивляться визиту любопытной рептилии".

Змееловы пойманную тварь выпустили на волю, пишет korrespondent.net

Отметим, что яд тигровых змей очень сильный, вероятность погибнуть после укуса велика.