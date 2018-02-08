В Твиттере появились криптовалютные мошенники

В Twitter мошенники, используя фейковые аккаунты знаменитостей, заработали за одну ночь около пяти тысяч долларов в криптовалюте. Об этом в среду, 7 февраля, сообщает портал BleepingComputer.

Так, мошенники создали аккаунты на имена Илона Маска, Уоррена Баффета, Джона Макафи, Виталика Бутерина и других известных личностей. Злоумышленники в своих твитах обещали раздать крупные суммы денег. Особенной популярностью пользовались посты от имени Маска.

"Я хочу раздать 100 единиц эфира (Эфириум – вторая по капитализации криптовалюта) вашим подписчикам, нужно просто прислать 0,2 эфира на адрес, указанный ниже, и получите 2 взамен", - было опубликовано на фейковом аккаунте Маска.

Публикация просуществовала сутки, и всего за несколько часов доверчивые пользователи прислали преступникам более пяти тысяч долларов в криптовалюте. Эксперты по кибербезопасности удивились, что аудитория интернета по-прежнему доверяет скаммерам, передает korrespondent.net.