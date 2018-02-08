Представлен редчайший белый бриллиант весом более ста карат

Редчайший белый бриллиант представил в четверг аукционный дом Sotheby's по случаю годовщины со дня открытия ювелирного бутика Sotheby's на Бонд-стрит.

"Этот камень — единственный круглый алмаз бриллиантовой огранки весом более ста карат, и он также идеален по цвету, чистоте и огранке", — сообщила РИА Новости представитель аукционного дома.

Цвет бриллианта оценивается как D (голубовато-белый, кажущийся бесцветным, прозрачным ), то есть самого высокого качества для белого бриллианта, пишет РИА Новости

Алмаз в 425 карат был найден в Ботсване специалистами De Beers, его обработкой в течение шести месяцев в Йоханнсебурге и в Нью-Йорке занимались ювелиры компании Diacore.





