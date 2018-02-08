В Узбекистане сняли ограничения на фото- и видеосъемку ради туристов

Для развития туризма Узбекистан принял несколько новых правил. Гражданам ряда государств облегчены визовые процедуры, и всем желающим разрешена фото- и видеосъемка.

До недавнего времени в Узбекистане запрещалось фотографировать здания, в которых размещаются административные учреждения и промышленные объекты. Из соображений секретности не был обнародован и список «запрещенных строений», что нередко ставило туристов в тупик: при съемке какой-либо достопримечательности в кадр мог попасть подобный объект, да и сам он мог располагаться в красивом историческом особняке. Тем не менее в интернете можно найти самые разные фото из Узбекистана: существовавший запрет не останавливал людей, хотя к каждому из них в любой момент съемки мог подойти представитель органов правопорядка, требуя наличия «специального разрешения», отмечает nat-geo.ru.

Теперь это правило должно уйти в прошлое: в силу вступило постановление президента Узбекистана Шавката Мирзиеева «О мерах по развитию въездного туризма». В нем, среди прочих пунктов, содержится отмена запрета на фото- и видеосъемку. Нововведение направлено на «увеличение туристского потока в республику, трансформацию въездного туризма в одну из важных отраслей национальной экономики, широкую пропаганду культурно-исторического наследия и природных богатств страны».

Вместе с тем в документе остается оговорка о том, что исключением являются «объекты, перечень которых утверждается законодательством». Для того, чтобы турист не попал в неприятную ситуацию, на таких зданиях должны быть установлены соответствующие указатели.

Помимо того, постановление предусматривает разработку порядка выдачи разрешений зарубежным творческим группам временно ввозить и использовать на территории республики беспилотные летательные аппараты. Частным лицам использовать дроны по-прежнему нельзя.

Среди других шагов по развитию туризма значится введение 30-дневного безвизового режима для граждан Израиля, Индонезии, Южной Кореи, Малайзии, Сингапура, Турции и Японии, а также возможность выдачи краткосрочных транзитных виз по прибытии. Для путешественников из России эти меры ничего не изменят: им давно разрешается въезжать в Узбекистан лишь при наличии загранпаспорта.