Депутаты призвали российских политических лидеров вмешаться и прекратить нападки на Молдову

Депутаты обратились к высокопоставленным политическим лицам из Российской Федерации с просьбой вмешаться, чтобы остановить все эти злоупотребления и кампании по очернению Республики Молдова.

Они также потребовали прекратить любую форму поддержки политических партий в нашей стране российскими организациями, отметив, что их финансирование из внешних источников незаконно, как и оказание поддержки другими способами.

В то же время парламентарии считают, что все упомянутые проблемы можно решить в ходе открытого диалога, который устранит блокировку и возобновить деятельность, связанную с укреплением и развитием стратегического партнерства между Республикой Молдова и Российской Федерацией.