Ни "купить", ни "продать": лингвисты открыли новый язык в Малайзии

Жители одной из деревень на севере Малазийского полуострова общаются между собой на ранее не известном языке из австроазиатской языковой семьи, в котором нет аналогов слов «купить» и «продать», заявляют шведские ученые.

94% языков в мире, как считают лингвисты, в ближайшее время угрожает вымирание из-за распространения западной массовой культуры и глобализации. Сегодня ЮНЕСКО и многие другие международные организации пытаются разработать меры по спасению наследия этих языков и тех культур, к которым они относятся. Одной из жертв этого процесса может стать джедек — язык, открытый Буренхултом и его коллегами в малазийской деревне Сунгай Руал, расположенной в штате Келантан на севере страны. Три сотни ее жителей, как отмечают ученые, принадлежат к числу охотников-собирателей, «застрявших» в первобытно-общинном строе, и за их жизнью антропологи наблюдают уже более полувека.

«На этом языке говорят не представители какого-то неизвестного племени охотников-собирателей, живущих в глухих джунглях, как это можно было бы ожидать, а обитатели одной из малайских деревень, которую раньше часто посещали антропологи. Они не заметили их главной особенности, что удалось сделать нам, лингвистам», — рассказывает Никлас Буренхулт из университета Лунда (Швеция).

Несмотря на большой интерес к Сунгай Руал, как отмечает Буренхулт, антропологи не замечали, что их друзья говорят не на одном из уже известных языков аслийской группы, широко распространенных среди племен охотников-собирателей Юго-Восточной Азии, а на абсолютно новом и неизвестном науке наречии.