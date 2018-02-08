Группа из 20 человек пытались освободить наркодилера из больницы в Испании

Группа из 20 человек ворвалась в больницу на юге Испании, чтобы освободить находившегося там задержанного наркодилера, сообщает агентство Europa Press со ссылкой на источники в полиции.

Инцидент произошел в ночь со вторника на среду в городе Ла-Линеа-де-ла-Консепсьон в провинции Кадис после того, как полиции удалось задержать наркодилера, принадлежавшего клану, известному как Лас Кастаньитас. После задержания он был доставлен в больницу из-за травм, полученных при попытке скрыться от сотрудников правопорядка.

По данным агентства, во вторник вечером в медучреждение ворвались порядка 20 человек, они напали на двух полицейских и вывели с собой задержанного. В результате нападения никто не пострадал.

РИА Новости, Как сообщаетчерез несколько часов полиции удалось задержать одного из группы налетчиков. Министр внутренних дел Испании Хуан Игнасио Соидо заявил, что правоохранительные органы просматривают видео с камер слежения, чтобы задержать остальных нарушителей.







