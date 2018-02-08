В центре Петербурга женщину ранили ножом в шею

Неизвестный ранил женщину в шею у станции метро "Площадь Восстания" в Петербурге, сообщил представитель МВД по Петербургу и Ленинградской области.

После этого мужчина скрылся. По словам очевидцев в соцсетях, нападавший напал на пострадавшую с ножом. Женщине помог прохожий, который, прижал ей артерию на шее, дожидаясь скорой помощи, передает РИА Новости.

Пострадавшую госпитализировали. Личность нападавшего устанавливается.

Издание fontanka.ru со ссылкой на очевидцев сообщает, что молодой человек и его спутница сидели около метро. Видимо, между ними произошел конфликт, в ходе которого мужчина ударил потерпевшую ножом в горло и убежал. Его попытались остановить, но нападавший кинулся на проезжую часть на красный свет. Он чуть не угодил под машину, но в результате успел скрыться. Через 15 минут на место происшествия прибыла скорая.