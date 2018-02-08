Таец выиграл в лотерею миллион фунтов, но потерял билет и покончил с собой

Джиравута Понгфана из Таиланда, выигравшего в лотерею почти миллион фунтов, можно было бы назвать счастливчиком, если бы не одно "но": он потерял билет и из-за этого покончил с собой. Об этом сообщает британское издание Mirror.

Мужчина решил отпраздновать выигрыш с семьей и друзьями и пригласил их к себе домой. Однако на следующее утро после торжества он не сумел найти счастливый билет, который должен был принести ему 950 тысяч фунтов.

Всего Понгфан купил семь билетов с похожими номерами из расчета, что это принесет ему удачу. После того как он не смог их найти, он впал в депрессию, из-за стресса перестал ходить на работу.

"Свалившееся с неба" и столь же внезапно утраченное богатство надломило его. Он покончил с собой 31 января. Перед смертью он оставил записку, где говорилось: "Мне очень жаль. Пожалуйста, не угрожайте моей семье. Я на самом деле выиграл в лотерею".

Пока неизвестно, что случилось с билетами и обращался ли за выигрышем кто-либо еще, пишет РИА Новости