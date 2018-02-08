Национальный орган по неподкупности поменяет структуру

Национальный орган по неподкупности поменяет структуру, его штат будет состоять из 76 сотрудников. Соответствующий проект постановления был принят сегодня большинством голосов депутатов.

Согласно решению парламента, в состав учреждения войдет корпус инспекторов по неподкупности, которые будут проверять декларации чиновников об имуществе, и несколько подразделений.

В частности, будет создана Служба безопасности, аудита и контроля неподкупности – подразделение должно предпринимать меры по внутренней безопасности, обеспечит продвижение стандартов качества в контрольной деятельности инспекторов по неподкупности и соблюдение этических норм. Служба также будет оценивать работу инспекторов по неподкупности, проводить внутренний аудит Национального органа по неподкупности и др.

Еще одной новой структурой в рамках Национального органа по неподкупности станет Инспекция по неподкупности, которая будет отвечать за контроль активов, личных интересов, несовместимости и ограничений для инспекторов учреждения; а также Управление по оценке, предупреждению и внедрению политик, Юридическое управление, Управление кадров и документации и Административно-финансовое управление.

Для обеспечения функционирования и развития автоматизированной информационной системы «E-Integritate» предлагается создать Службу информационных технологий, а в целях обеспечения прозрачности деятельности и развития коммуникации будет создана Служба сотрудничества и связей с общественностью, передает Молдпрес.