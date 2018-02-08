Создана универсальная вакцина от рака

Ученые Национального института биовизуализации и биоинженерии США разработали нановакцину для борьбы с раком. Соединение, которое заставляет иммунные клетки атаковать опухоль, доставляется в лимфатические узлы с помощью белка альбумина. Статья исследователей опубликована в журнале Nature Communications, кратко о ней рассказывается в пресс-релизе на MedicalXpress.

В состав вакцины входят антигены — белки, позволяющие лимфоцитам распознавать различные типы злокачественных опухолей. Ученые добавили к антигенам краситель Evans blue, который связывается с альбумином — белком, содержащемся в сыворотке крови и синтезирующимся в печени. К ним также присоединили небольшой фрагмент ДНК, усиливающий иммунную реакцию.

Комплекс антитело-краситель был назван AlbiVax (от англ. albumin-binding vaccine — альбуминсвязывающая вакцина). После инъекции AlbiVax связывается с сывороточным белком и доставляется им в лимфатические узлы, где происходит активация лимфоцитов, пишет lenta.ru

Препарат протестировали на нескольких типах опухолей, в том числе на раке тимуса у мышей. Семерым животным делали три инъекции с интервалом в две недели между каждой. На 70 день эксперимента вакцинированным грызунам внедрили опухолевые клетки. Через четыре месяца в живых остались пять мышей. Этим животным привили еще одну дозу раковых клеток, и через шесть месяцев выжили четыре подопытных грызуна. Эксперименты на мышах с раком легких показали, что нановакцина способствует полной регрессии опухолей.