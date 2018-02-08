"Это чудище разрушило мой дом". Необычный отзыв в интернет-магазине стал хитом

В социальных сетях набирает популярность необычный отзыв о товаре, который оставил покупатель интернет-магазина Amazon. Он приобрел гигантский пляжный мяч диаметром 3,5 метра и рассказал историю его использования.

"Мы взяли этот мяч на пляж и после двух часов накачивания еще минут десять весело толкали его. Однако вдруг ветер подхватил мяч и понес со скоростью около 20 метров в секунду. Он уничтожал все на своем пути. Дети кричали от ужаса, видя гигантского надувного монстра, который давил их песчаные замки. Он сбивал с ног взрослых мужчин, пытавшихся защитить свои семьи", - написал покупатель по имени Рэйд Хемлин.

"Чем дольше мы преследовали его, тем быстрее он катился, как будто издеваясь над нами. В конце концов нам пришлось остановиться, потому что судебные издержки из-за травм и разрушений стоили нам целое состояние. Ходят слухи, что мяч до сих пор преследует невинные семьи во Флориде. Мы потеряли его в Южной Каролине, что говорит о его долговечности", - добавил он.

Пользователи с юмором отнеслись к отзыву, отмечает rg.ru. "Ни одно описание продукта не заставляло меня так сильно захотеть эту штуковину", - написал один из пользователей форума Reddit. Второй добавил, что лично стал свидетелем бесчинств мяча. "Могу подтвердить, что это чудище убило мою семью, разрушило мой дом и заставило снять все деньги с банковского счета", - добавил другой.