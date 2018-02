Британские масоны пожаловались на дискриминацию

Старейшая из известных великих лож движения масонов, Объединенная Великая ложа Англии разместила в нескольких британских газетах рекламные объявления с просьбой прекратить дискриминацию ее членов.

В тексте объявления под заголовком "Всему есть предел!" ("Enough Is Enough") Объединённая великая ложа Англии утверждает, что к ее членам в стране относятся крайне предвзято, хотя ложа открыта для всех желающих, принадлежащих к любой религии, расе и придерживающихся любых политических взглядов.

Поводом для этого обращения стали недавние публикации в прессе, в которых ставился вопрос о влиянии масонов в полиции и в парламенте.

В своем обращении Объединенная Великая ложа Англии пишет, что воспринимает подозрения и передергивания в отношении двухсот с лишним тысяч масонов страны именно как дискриминацию.

"Никто не должен незаслуженно клеймить позором членов нашей организации. Ни одна организация не потерпела бы такого, не потерпим и мы", - говорится в тексте за подписью управляющего ложи Дэвида Стейплза.

Стейплз указывает адрес масонской ложи для приема корреспонденции и ответов на вопросы. Рекламное объявление в одну полосу опубликовано в разделах рекламы газеты Times, Daily Telegraph, и Guardian.

Стейплз также пишет, что ложа обратилась в британскую Комиссию по равенству и правам человека с просьбой помочь пресечь дискриминацию, сообщает ВВС.

В последнее время в британской прессе появились публикации о масонах и их предполагаемом скрытом влиянии на полицию и парламент.

Несколько дней назад газета Guardian опубликовала статью о сразу двух секретных масонских ложах, действующих в Вестминстере.

В статье подчеркивалось, что речь о тайных ложах, которые были основаны специально для членов парламента и журналистов, освещающих вопросы политики.

Имена членов этих лож для внешнего мира сохраняются в тайне.

Ранее бывший глава профсоюза рядовых полицейских чинов - Федерации полицейских - Стив Уайт в интервью Guardian заявил, что масоны будто бы тормозят выдвижение женщин и представителей нацменьшинств на заметные посты в этом профсоюзе.

В Англии и Уэльсе насчитывается около 200 тысяч членов масонских лож, самих лож - около семи тысяч. В интервью Би-би-си Стейплз сказал, что организация принимает любых членов. Женщин в Объединённую великую ложу Англии не берут, но в последние примерно сто лет появиись отдельные женские ложи.

В рекламном объявлении масонов говорится, что организация готова провести серию мероприятий, чтобы рассказать о себе.

Многие, впрочем отнеслись к заявлению масонов о дискриминации со скепсисом. Так, член парламента Мелани Онн спрашивает в "Твиттере": как возможна дискриминация против Масонов, "если мы не знаем, кто масон, а кто нет?"

Имена рядовых членов масонских лож по традиции сохраняются в тайне, хотя в случае с известными людьми тайное нередко в истории становилось явным. Имена и портреты руководителей Объединенной Великой ложи Англии опубликованы на ее сайте.