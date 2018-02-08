У морских звезд из глубин океана обнаружили сложные глаза на руках

Если долго смотреть на морскую звезду, однажды она начнет смотреть прямо на вас — глазами, прикрепленными к рукам. Датские биологи обнаружили наличие таких глаз даже у глубоководных видов, живущих в самых темных местах океана.

Ученые из Дании выяснили, что морские звезды, живущие в Арктике, умеют видеть. Ранее считалось, что практически все морские звезды используют для навигации обоняние, за исключением некоторых видов, у которых присутствуют глаза на кончиках рук. У этих глаз есть несколько линз, отвечающих за каждый пиксель общего изображения.

Никто из биологов не знал, насколько надежно такое зрение и как оно распространено среди морских звезд, пока датские ученые не провели эксперимент.

Первые результаты в 2014 году показали, что тропическая морская звезда Linckia laevigata умеет формировать изображение с низким пространственным разрешением, используя картинку для навигации по дну океана.

В исследовании 2016 года рассматривался терновый венец (Acanthaster planci) прямиком с Большого Барьерного рифа, которая умеет составлять картинку пространства глазами, расположенными на множестве ее лучей. Такое зрение примерно в 500 раз слабее человеческого, а глаза способны видеть только в черно-белом спектре.

Для полноты картины биологи решили изучить глубоководных морских звезд, взяв для начала 13 видов, живущих у берегов Гренландии. У этих экземпляров сложных глаз не предусматривалось. Например, Ctenodiscus crispatus, судя по всему, вообще полагается на обоняние для ориентации в пространстве.

Однако выяснилось, что другие 12 видов, живущих в вечной темноте, все еще имели некое подобие сложного глаза. Еще два вида Diplopteraster multipes и Novodinia americana обладали биолюминесцентными глазами, которые помогали им передавать друг другу сигналы, например о репродуктивном состоянии, пишет moya-planeta.ru

Сложное взаимодействие у таких простых организмов никогда раньше ученым не встречалось. Биологи намерены подтвердить или опровергнуть свою гипотезу в дальнейших работах.