Исследование: тусклое освещение делает людей глупее

Длительное нахождение в тускло освещенных помещениях может менять структуру мозга и ухудшать способность к обучению и восприятию информации, выяснили американские нейрофизиологи.

Исследователи изучали мозг нилотских травяных мышей, которые, как и люди, предпочитают спать по ночам. Грызунов помещали в тускло освещенные контейнеры на четыре недели. Воздействие слабого освещения привело к тому, что объем гиппокампа, области мозга, ответственной за обучение и память, снизился на 30%. Однако при воздействии яркого света в течение последующих четырех недель функции мозга полностью восстанавливались.

Группа мышей, подвергавшаяся воздействию яркого света, значительно лучше справлялась с поставленными задачами.

Как сообщает moya-planeta.ru, это исследование в числе первых наглядно демонстрирует влияние тусклого освещения на здоровье человека. По данным Агентства по охране окружающей среды, американцы в среднем тратят около 90% своего времени в помещении.

«Когда мы погружали крыс в "темноту", имитируя зимние дни на Среднем Западе или типичное внутреннее освещение в офисах, у животных нарушалась способность к пространственному обучению, — сказал Антонио Нуньес, профессор психологии и соавтор исследования. — Это похоже на то, как люди, выбравшись из офиса или кинотеатра, не могут найти свой автомобиль на стоянке».

Устойчивое воздействие тусклого света приводит к сокращению нейротрофического фактора мозга — пептида, который помогает поддерживать связи между нейронами в гиппокампе. Другими словами, тусклый свет превращает нас в глупцов.



Исследование поможет в лечении пожилых пациентов и пациентов с глаукомой, дегенерацией сетчатки или когнитивными нарушениями.