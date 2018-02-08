Советники Усатого обратились за помощью к правительству для решения проблемы вывоза мусора в Бельцах

Бельцкий муниципальный совет просит правительство и парламент помочь решить проблему бытовых отходов в городе. Обращение к государственным органам было одобрено местными избранниками после заседания комитета по чрезвычайным ситуациям.

Советники признали, что не могут справиться с проблемой мусора, перекладывая при этом ответственность за катастрофическую ситуацию на частную компанию, которая до декабря прошлого года вывозила мусор из города.

Из-за долгов примэрии экономический агент, который управляет и полигоном по хранению бытовых отходов, блокирует доступ грузовиков, отправленных муниципалитетом.

Временно исполняющий обязанности примара Леонид Бабий, который в свой последний рабочий день, созвал заседание комитета по чрезвычайным ситуациям, признав существование задолженности. По его словам, долг составляет около 300 тыс. леев, и компания теперь требует оплатить аванс, чтобы убедиться, что примэрия выполнит на будущее свои договорные обязательства.

Напомним, что мусорный кризис в Бельцах возник в конце прошлого года, а временно исполняющий обязанности примара Игорь Шеремет, под давлением местных жителей, обратился за помощью к правительству для вывоза бытовых отходов из города.

Впоследствии Шеремет подал в отставку под давлением примара Ренато Усатого, который из Москвы через Skype дает указания бельцким чиновникам. Вскоре несколько начальников управлений, в том числе Сергей Пчела, ответственный за вывоз бытовых отходов, покинули свои посты. Все они обвинили Усатого в давлении.