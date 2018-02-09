Федеральные учреждения в США снова закрылись из-за отсутствия бюджета

Конгресс США не принял новый бюджет, сделав неизбежной по меньшей мере кратковременную приостановку работы федеральных учреждений после полуночи по вашингтонскому времени (05:00 по Гринвичу).

Позднее стало известно, что сенат все же одобрил согласованный вариант бюджета, включая временные меры по финансированию правительства, однако это уже не могло предотвратить блокировку работы ведомств. Документ направлен в палату представителей.

Предыдущий "шатдаун" продолжался три дня с 20 по 23 января и завершился принятием временного бюджета на три недели. Срок действия этого бюджета истекает в полночь по местному времени, после чего федеральные учреждения должны будут прекратить выполнять все свои функции, кроме жизненно важных.

Ранее на этой неделе руководство демократов и республиканцев в сенате договорилось по проекту нового долгосрочного бюджета, предусматривающего значительное повышение расходов, сообщает ВВС.

Однако консервативный сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол, выступающий против любого наращивания расходов федерального правительства, сумел в одиночку затянуть заседание палаты так, что времени на голосование до полуночи не осталось.

Позднее стало известно, что сенат все же одобрил согласованный вариант бюджета, включая временные меры по финансированию правительства, однако это уже не могло предотвратить блокировку работы ведомств. Документ направлен в палату представителей.

Предыдущий "шатдаун" продолжался три дня с 20 по 23 января и завершился принятием временного бюджета на три недели. Срок действия этого бюджета истекает в полночь по местному времени, после чего федеральные учреждения должны будут прекратить выполнять все свои функции, кроме жизненно важных.

Ранее на этой неделе руководство демократов и республиканцев в сенате договорилось по проекту нового долгосрочного бюджета, предусматривающего значительное повышение расходов.

Однако консервативный сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол, выступающий против любого наращивания расходов федерального правительства, сумел в одиночку затянуть заседание палаты так, что времени на голосование до полуночи не осталось.

В среду лидер демократического меньшинства в палате представителей Нэнси Пелоси выступила с рекордной по длительности восьмичасовой речью, в которой она эмоционально зачитывала истории "мечтателей". В четверг Пелоси заявила, что лично она не может поддержать бюджет без гарантий защиты этих людей от депортации, но не станет указывать рядовым конгрессменам-демократам, как голосовать.

Белый дом в четверг рекомендовал всем федеральным учреждениям готовиться к прекращению деятельности.

Во время шатдаунов тысячи федеральных служащих отправляются в неоплачиваемый отпуск до принятия нового бюджета. Заметным проявлением шатдауна оказывается прекращение работы визовых отделов американских посольств, а также закрытие многих заповедников и памятников, находящихся в ведении федерального правительства, - в частности, в январе для посетителей закрылась статуя Свободы в Нью-Йорке.