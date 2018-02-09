Назвали факторы, повышающих риск развития инсульта у женщин

Американские врачи определили, какие факторы повышают риск инсульта у женщин. Результаты исследования были опубликованы в журнале Stroke.

Женщины больше мужчин подвержены инсульту – в США от него ежегодно страдает на 55 тысяч женщин больше, чем мужчин.

Проведя систематический анализ десятков научных работ, посвященных инсультам, исследователи выделили несколько факторов, повышающих риск развития инсульта у женщин. Таковыми оказались раннее начало менструации (до 10 лет), ранняя менопазуа (ранее 45 лет), низкий уровень гормона дегидроэпиандростерона и прием оральных контрацептивов.

Также в группу риска попали женщины, испытывавшие проблемы со здоровьем во время и после беременности – гестационный диабет, преэклампсию или гипертензию, пишет korrespondent.net

Врачи подчеркивают, что этим женщинам необходимо наиболее тщательно следить за своим здоровьем и придерживаться здорового образа жизни. Также они отмечают необходимость исследований в области снижения риска у женщин с осложнениями беременности.