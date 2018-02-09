Сегодня вечером рядом с Землей пролетит астероид 2018 CB, похожий по размерам на знаменитый Челябинский метеорит, однако его сближение с нашей планетой не будет представлять угрозы, заявил эксперт НАСА.
"Астероиды подобных размеров сближаются с Землей достаточно редко, примерно один-два раза в год. И хотя эта встреча планеты и астероида не несет серьезной угрозы для нас, она в очередной раз напоминает нам о том, что астероиды могут пролетать на очень малых расстояниях от поверхности Земли. Нам крайне важно открывать им до того, как это произойдет", — заявил Пол Чодас (Paul Chodas) из Лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадене (США), чьи слова приводит Phys.org.
Этот астероид был открыт в начале этой недели астрономами из проекта Catalina Sky Survey, наблюдавшими за ночным небом при помощи телескопа G34 в немецком Оберфрауэндорфе. По текущим оценкам планетологов, его диаметр составляет от 12 до 38 метров, что роднит его с Челябинским метеоритом.
Как отметил Чодас, данный астероид не входит в каталог PHA – перечень объектов, потенциально опасных для жизни на Земле. Чтобы попасть в число PHA (Potentially hazardous asteroids), небесное тело должно приближаться к нашей планете на расстояние не менее 8 миллионов километров и быть достаточно большим, чтобы не разрушиться при прохождении сквозь атмосферу и вызвать катастрофу не менее чем регионального масштаба.
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авторы издания DW