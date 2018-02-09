Масштабные обыски в Молдове по делу о продаже лекарств

Сразу в нескольких районах страны проходят обыски по делу о продаже лекарств.

Как сообщили в Центре по борьбе с коррупцией, речь идет о сговоре некоторых чиновников, врачей и руководства аптек.

По данным следствия, медики способствовали продаже определенных препаратов в определенных аптеках. Несколько человек задержаны.







