Алла Пугачева показала, как выглядит без макияжа

Народная артистка СССР, российская певица Алла Пугачева показала поклонникам свое лицо без макияжа. Фото в пятницу, 9 февраля, она опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.

"Многие хотят увидеть меня без макияжа, так сказать без прикрас. Удовлетворяю ваше любопытство, но не забывайте, что в апреле мне стукнет 69 лет", – написала Пугачева.

Подписчики певицы в комментариях под фотографией восхищаются красотой примадонны. "Красавица!", "Вы прекрасны!", "Для 69 выглядите очень, очень хорошо", – написали они., сообщает korrespondent.net