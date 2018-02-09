Сотрудница банка сняла 200 тысяч гривен со счета умершей клиентки в Харькове

В Харькове бывшей сотруднице одного из банков было предъявлено подозрение, что она присвоила 200 тысяч гривен, принадлежащих умершей клиентке. Об этом в пятницу, 9 февраля, рассказал руководитель областной прокуратуры Александр Фильчаков, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Женщине стало известно, что на одной из банковских карточек, которая принадлежит старенькой бабушке, накопилось около 200 тыс. грн", - сообщил Фильчаков.

Он рассказал, что 84-летняя женщина открыла в банке 2 депозитных счета, но в начале 2016 года она умерла.

"Деньги оставались в банке, на депозит насчитывались соответственные проценты, наследники своих прав на наследство не заявляли", - уточнил прокурор.

Приняв во внимание этот факт, сотрудница банка решила завладеть деньгами: злоумышленница перевыпустила банковскую карту покойной вкладчицы, установила на ней собственный пин-код и сняла наличные, пишет korrespondent.net

В настоящее время сотрудница уволена из банка, прокуратура обратилась в Киевский райсуд Харькова с ходатайством об избрании для подозреваемой меру пресечения в виде домашнего ареста.