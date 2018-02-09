В Южной Корее стартовали зимние Олимпийские игры-2018. Традиционно торжества начались с парада наций, во время которого спортсмены из каждой страны-участницы идут по стадиону.
В южнокорейском городе Пхенчхан в пятницу, 9 февраля, открываются XXIІI зимние Олимпийские игры.
В 13:25 по киевскому времени начался парад наций XXIII зимних Олимпийских игр. Первой традиционно на олимпийский стадион вышла сборная Греции.
Как сообщает korrespondent.net, всего в параде наций на 35-тысячном стадионе столицы Игр-2018 примут участие атлеты из 92 стран. Из них шесть стран принимают участие в Играх первый раз. Это – Косово, Малайзия, Нигерия, Сингапур, Эквадор и Эритрея.
Зимние Олимпийские игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Следует на сегодня по возможности отложить служебную командировку. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Уделите больше внимания детям.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День в целом благоприятен. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. Постарайтесь лечь спать пораньше. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День будет отмечен высокой активностью. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Ваши отношения могут зайти в тупик.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Неудачный день для секса. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Успешны знакомства и поездки.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Вероятна новая романтическая связь.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Вечером ждите приятных гостей.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День подобьет Вас на споры со старшими. Вы будете особенно приветливы и привлекательны. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Успешным окажется обращение в органы власти.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Сегодня бессознательно могут быть найдены интересные и оптимальные способы решения застарелых проблем. Окажутся полезными советы и рекомендации друзей, с которыми вас связывают длительные отношения. Удачный день для людей творческих профессий.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Перегрузки чреваты нервным срывом.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы издания DW