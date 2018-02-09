В Пхенчхане началась зимняя Олимпиада

В Южной Корее стартовали зимние Олимпийские игры-2018. Традиционно торжества начались с парада наций, во время которого спортсмены из каждой страны-участницы идут по стадиону.

В южнокорейском городе Пхенчхан в пятницу, 9 февраля, открываются XXIІI зимние Олимпийские игры.

В 13:25 по киевскому времени начался парад наций XXIII зимних Олимпийских игр. Первой традиционно на олимпийский стадион вышла сборная Греции.

Как сообщает korrespondent.net, всего в параде наций на 35-тысячном стадионе столицы Игр-2018 примут участие атлеты из 92 стран. Из них шесть стран принимают участие в Играх первый раз. Это – Косово, Малайзия, Нигерия, Сингапур, Эквадор и Эритрея.

Зимние Олимпийские игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.