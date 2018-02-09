В Раде вспыхнул спор по поводу русского языка

В Верховной Раде в пятницу, 9 февраля, возникла конфликтная ситуация из-за нежелания депутата Оппоблока Сергея Матвиенкова перейти на украинский язык. Видео опубликовано на YouTube.

Так, во время Часа вопросов к правительству депутат обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману на русском.

Вскоре первый заместитель председателя парламента Ирина Геращенко призвала его говорить на украинском языке. Матвиенков это проигнорировал, что вызвало недовольство ряда депутатов.

В итоге оппоблоковцу не дали завершить свой вопрос и выключили микрофон, пишет korrespondent.net

В свою очередь Гройсман, отметив по-украински, что "ни у кого нет сомнений", что он владеет государственным языком, призвал, уже по-русски, "не разделять Украину на стороны, кто как говорит".

"Кто-то говорит так, кто-то иначе… И мы имеем советское наследство, и ничего с этим мы не сделаем. Но новое молодое поколение говорит на украинском языке", – сказал он.

В то же время Геращенко подчеркнула, что украинский язык никого не раскалывает.