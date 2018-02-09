Заключенного Криковской тюрьмы нашли повешенным

ЧП в Криковской тюрьме №15-ть. Этим утром в одной из камер охранники обнаружили бездыханное тело 44-ёх летнего мужчины, отбывающего наказание с 2016-го года.

Руководство департамента пенитенциарных учреждений уточняет, что мужчина, скорее всего, покончил собой.

"На теле умершего не установлено повреждений или других признаков насильственной смерти, за исключением следов в области горла. Он состоял на учете у психиатра, но постоянно отказывался от социальной или психологической помощи", сообщила пресс-секретарь ДПУ Анна Ботез.

О том, за что мужчина попал в тюрьму, и к какому сроку приговорен - не уточняется. О ЧП оповестили родственников, полицию и судмедэкспертов.