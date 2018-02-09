Мотоциклист расстрелял прохожих в Пизе

По меньшей мере, пять человек получили ранения в результате уличной стрельбы в итальянской Пизе. Об этом информирует итальянская газета La Nazione.

По данным издания, инцидент произошел после того, как на окраине города мотоциклист поссорился с прохожими, которых возмутили его опасные маневры.

После словесных оскорблений в свой адрес, мотоциклист достал пистолет и начал стрелять в обидчиков, после чего скрылся. Полиция и карабинеры ведут розыск стрелка.

Пострадавшие доставлены в больницу, никто из них не получил серьезных ранений, пишет vesti.ru.

Это не первый случай выстрелов на улицах Италии за последнее время. 3 февраля в городе Мачерата 28-летний неофашист Лука Траини стрелял в людей из пистолета, выискивая людей африканской внешности. В итоге, ранены шестеро.