Еще один мертвый пассажир: в Москве экстренно сел самолет Emirates

В Москве вынужденно приземлился самолет компании Emirates, направлявшийся из Дубая в Осло, из-за приступа у пассажира, передает "Интерфакс".

Борт в Домодедове встречала команда реаниматологов, однако спасти пассажира – гражданина Норвегии – не удалось. Тело сняли с рейса, оно пока остается на территории аэропорта. С умершим остался его близкий родственник, который отказался лететь дальше, пишет vesti.ru

Ранее сообщалось еще об одной смерти на борту: в самолете Москва – Барнаул после приступа психоза умер пассажир.