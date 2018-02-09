Взрыв в питерской многоэтажке повредил 10 квартир и обрушил лифт

В петербургской многоэтажке прогремел взрыв.

Инцидент произошел на третьем этаже строящегося 12-этажного дома, расположенного по адресу улица Репищева, 10. Как сообщает "Интерфакс", во время проведения ремонта при установке натяжных потолков взорвался газовый баллон. Дом еще не был сдан в эксплуатацию.

По данным Telegram-канала Mash, взрыв повредил 10 квартир. Кроме того, рухнул один из лифтов. Несущие конструкции, по предварительным данным, повреждений не получили. Сейчас проводится обследование здания, передает ТАСС.

По данным РИА Новости, пострадали три человека. Они получили серьезные ожоги и были госпитализированы в тяжелом состоянии.