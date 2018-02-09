Инкассатор во Франции ограбил свою машину, чтобы выкупить дочь у "сантехников"

Во Франции инкассатор был вынужден отдать преступникам, похитившим его дочь в Лионе, как минимум 26 миллионов евро. Как сообщает Parisien, вечером 8 февраля злоумышленники проникли в квартиру девушки под видом сантехников и похитили ее.

Затем преступники связались с отцом заложницы, который работает в Швейцарии, и потребовали передать им деньги из инкассаторского фургона в обмен на дочь.

Встреча состоялась в Швейцарии. Инкассатор передал похитителям дочери от 15 до 30 миллионов швейцарских франков (примерно 13-26 миллионов евро). После этого девушку освободили и вернули во Францию.

Как передает ТАСС, жандармы обнаружили ее на обочине дороги в окрестностях населенного пункта Трамуа, что во французском департаменте Эн на границе со Швейцарией.

Французские власти ведут расследование происшествия, но на данный момент пока ни одного задержания в рамках следствия не произведено, пишет vesti.ru