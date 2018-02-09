"Квартал красных фонарей" в Амстердаме очистят от туристов

Власти Амстердама ввели ограничения для туристов, гуляющих по знаменитому "кварталу красных фонарей". Отныне приезжим нельзя рассматривать сидящих в витринах проституток, а также фотографировать их. Кроме того, на территории квартала запретили употребление алкоголя и наркотиков, сообщает NL Times.

Новые правила были введены для того, чтобы ограничить вмешательство посторонних в личную жизнь работниц индустрии секс-услуг. Ограничительный закон вступит в силу в апреле. Касаться он будет, правда, в основном туристов, которые приезжают в "квартал красных фонарей" группами.

Отвечать за поведение иностранцев будет экскурсовод. Он должен будет следить, чтобы при въезде в "зону разврата" туристы стояли спиной к окнам автобуса. Эксккурсии по "кварталу красных фонарей" должны завершаться до 23 часов, а количество людей в туристических группах не должно превышать 20 человек.

За несоблюдение этих правил экскурсоводов будут штрафовать на сумму от 190 до 950 евро, пишет vesti.ru

В Нидерландах разрешены проституция и организация борделей, однако предлагать секс-услуги где попало нельзя, для этого есть специальные районы.