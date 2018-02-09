WhatsApp запустила денежные переводы между пользователями

Функция денежных переводов между пользователями, над которой WhatsApp работал с начала 2017-го, наконец-то достигла стадии тестирования. В качестве "полигона" для ее обкатки принадлежащий Facebook мессенджер выбрал Индию.

Скриншотами, подтверждающими существование новой функции перевода денег в WhatsApp, поделился дизайнер интерфейсов Нагендер Рао Савант.

Судя по изображениям, функция появляется в настройках приложения мессенджера для iPhone или Android. Пользователям предстоит с помощью SMS подтвердить свой номер, после чего в приложении появится доступ к поддерживаемой правительством Индии системе платежей UPI — Unified Payments Interface.

Затем можно выбрать один из нескольких крупнейших банков страны, включая State Bank of India, HDFC и ICICI. Сами переводы становятся доступны в том же меню, которое пользователи используют для отправки друг другу фотографий, документов, местоположения и т.п.

Источники, знакомые с планами WhatsApp, подтвердили TechCrunch тестирование новой функции в Индии, отметив, что пока это ограниченный бета-тест на небольшой доле аудитории, сообщает vesti.ru

WhatsApp — самый популярный в Индии мессенджер, здесь им ежедневно пользуются около 200 млн человек. О планах запустить новую возможность мессенджера за пределами Индии пока ничего не сообщается.