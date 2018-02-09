Samsung Galaxy S8 начали обновляться на новейший Android

Компания Samsung приступила к рассылке обновления операционной системы Android на флагманские смартфоны Galaxy S8 и S8+. Сначала апдейт "выкатят" участникам программы бета-тестирования, после чего его получат все остальные пользователи.

Как сообщает SamMobile, первым Android 8.0 Oreo (версия SM-G955XXU1CRAP) пришла владельцам Galaxy-устройств в Германии. Вместе с новейшей операционкой распространяется фирменный интерфейс Samsung Experience версии 9.0. В него включены новая клавиатура с кнопками для эмодзи, стикеров и GIF, улучшения "умного" помощника Bixby, упрощенное меню настроек, а также исправления безопасности за февраль.

У Samsung ушло почти две недели, чтобы выпустить финальную версию Oreo после завершения бета-тестирования. Срок доступности апдейта зависит от региона.

Samsung обычно не слишком торопится с выпуском прошивок, основанных на новых версиях Android. Например, исходно работавшие на Android 6.0 Galaxy S7 и S7+ начали получать обновление до Android 7.0 Nougat через без малого пять месяцев после официального выхода операционки для аппаратов линейки Nexus, пишет vesti.ru.

В новой ОС реализована ускоренная загрузка системы, усилены функции энергосбережения, не дающие сторонним приложениям зря расходовать заряд батареи, переработана организация уведомлений (они группируются по типам), а значок приславшего уведомление приложения помечается точкой. Кроме того, система теперь поддерживает "мгновенные приложения", умеющие работать без установки на смартфон, а также расширенные функции в области безопасности.