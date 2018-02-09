ДТП в Фалештском районе: микроавтобус врезался в дерево

ДТП произошло утром сегодня, 9 февраля, на трассе R16 “Бельцы-Фалешты-Скулень”.

Так, на отрезке между селами Фрумушика и Кэлугэр Volkswagen T4 в условиях заснеженности вылетел с трассы и врезался в дерево.

Согласно информации полиции, в результате аварии пострадали водитель и три пассажира. Все они были доставлены в больницу Фалешт, пишет aif.md.

Сообщается, что все они были пристегнуты ремнями безопасности.





