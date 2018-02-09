В Одесской области выявили агрессивный вирус кори

В Одесской области циркулирует агрессивный генотип вируса кори B3 (Kabul). Об этом заявил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов, пишет Официальный портал Одесской области в пятницу, 9 февраля.

По его словам, вирус кори Kabul провоцирует осложнения и высокий уровень заболеваемости среди населения.

"Тяжелая ситуация по кори осложняется тем, что в регионе генотип вируса отличается от всей страны. Мы отдавали образцы в Национальную лабораторию. Подтвердили более агрессивный генотип вируса кори B3 (Kabul) только на территории Одесской области", – сказал Степанов.

Он подчеркнул, что крайне важно сделать необходимые прививки.

Чиновник добавил, что в других областях Украины циркулируют европейские образцы вируса D8, пишет korrespondent.net

"И только в Одесской области, кроме D8, обнаружили B3 (Kabul), который характеризуется высокой патогенностью и вирулентностью. Его агрессивность дает высокий уровень заболеваемости и летальности. Такие результаты были лабораторно подтверждены в Копенгагене", – говорится в сообщении.