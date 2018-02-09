Двое мужчин избили охранника столичного автосервиса

Двое мужчин набросились на охранника, связали его и избили до потери сознания. После этого злоумышленники проникли в помещение, пробыли там некоторое время и затем ссбежали, ничего не взяв. Придя в себя, избитый мужчина вызвал полицию.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов вызвали “скорую помощь”, однако госпитализация пострадавшему не понадобилась.

Также прибыли руководители автосервиса, которые, проведя проверку, заявили, что ничего не было украдено. По словам директора, в помещении был сейф, но в нем находились только документы.

Полиция инициировала розыск нападавших, привлечена и служебная собака. В случае поимки им грозит наказание в виде штрафа в размере до 47 тысяч леев либо лишение свободы сроком до 3 лет каждому, сообщает aif.md





