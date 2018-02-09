Иранцы обиделись на организаторов Олимпиады из-за смартфонов

Представители Ирана обиделись на организаторов Олимпиады в Пхенчхане после того, как не получили в подарок смартфоны Samsung Galaxy Note 8, пишет Business Insider.

Такой смартфон был предложен всем олимпийцам, кроме спортсменов из КНДР и Ирана из-за наложенных на них международных санкций.

В Тегеране назвали этот шаг "неэтичным" и вызвали южнокорейского посла. Кроме того, они пригрозили серьезными последствиями для торговых отношений между Ираном и компанией Samsung, сообщает РИА Новости

Так, по данным местных СМИ, министр иностранных дел страны Джавад Зариф заявил, что если Южная Корея не извинится и не отменит свое решение, Иран полностью откажется от любой продукции Samsung.

В итоге Международный олимпийский комитет решил предоставить смартфоны всем олимпийцам, в том числе иранцам и представителям КНДР.







