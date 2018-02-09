В Молдову идут снегопады

В Молдове на выходных будет прохладно, ожидаются снегопады, температура воздуха составит от 0 до 3 градусов днем на севере и 1-5 градусов в центральных и южных районах

Как сообщили в Государственной гидрометеорологической службе, ночью температура воздуха опустится ниже нуля и составит в среднем по стране минус 5 градусов. В воскресенье по всей стране будет идти снег.

Те же температуры сохранятся и в понедельник, а со вторника похолодает еще на несколько градусов. Снегопад также ожидается в течение следующей недели, особенно на юге страны, пишет МОЛДПРЕС.