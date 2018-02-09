В Кишиневе зарегистрировано 80 случаев заболевания скарлатиной

В январе в столице зарегистрировано 80 случаев заболевания скарлатиной. Это в два раза больше, чем в прошлом году, когда таких случаев было 48.

Врач-эпидемиолог МЦОЗ Зинаида Чебан заявила, что скарлатина является инфекционным заболеванием, которое периодически активизируется. «В прошлом году было зарегистрировано 334 случая, а это в 1,3 раза больше, чем в 2016 году. 70% заболевших – дети до шести лет», - отметила врач.

По ее словам, чаще всего инфекция распространяется в детских садах. «Вообще, в городе заболеваемость выше, из-за плотности населения и общественного транспорта», - добавила Чебан.

Также эпидемиолог отметила, что дошкольные учреждения были предупреждены о мерах профилактики заболевания. «Массовых заболеваний пока не было. Необходимо соблюдать меры по предупреждению, особенно зимой».

Медики рекомендуют родителям быть бдительными, и не заниматься самолечением, потому что осложнения от скарлатины очень опасны, пишет МОЛДПРЕС

Скарлатина – острое инфекционное заболевание, которое сопровождается интоксикацией организма, сыпью по всему телу, лихорадкой, покраснением языка и горла. Основной причиной скарлатины является попадание в организм стрептококковой инфекции – стрептококка пиогенного (Streptococcus pyogenes), входящего в серогруппу А, который инфицирует человека преимущественно воздушно-капельным путем. Однако стоит учесть, что стрептококки не могут спровоцировать развитие какого-либо заболевания при хорошем иммунитете, и потому, ослабленная иммунная система или ее отсутствие является вторым условием для развития скарлатины. Исходя из этого можно сказать, что скарлатина у детей появляется наиболее часто, особенно в возрасте от 2 до 10 лет.