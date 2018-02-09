Молдавские военнослужащие примут участие в учениях в Румынии

Контингент из 60 офицеров, субофицеров, сержантов и солдат Национальной Армии примут участие в период с 11 по 17 февраля в многонациональных учениях «Platinum Eagle 18.1», которые состоятся в Учебном центре Babadag, Румыния.

По данным Министерства обороны, в учениях военнослужащие Национальной армии будут участвовать с 12 единицами техники и военным снаряжением. Военные транспортные средства отправятся в субботу, 10 февраля, по трассе Кишинэу-Кахул-Джурджулешть. Молдавские солдаты будут тренироваться вместе с болгарскими, грузинскими, румынскими, украинскими и американскими военными.

Цель учения – повышение взаимодействия между участвующими силами, поддержка совместных возможностей обучения и развитие региональной среды, способствующей многонациональному военному сотрудничеству.

Согласно сценарию, молдавские солдаты будут частью международной компании, возглавляемой американскими коллегами, и должны будут производить стрельбу из боевого оружия, а аткже командные и контрольные процедуры на уровне подразделения.

Как сообщает МОЛДПРЕС, участие военных Национальной армии в учениях обсуждалось в рамках визита в Кишинэу министра национальной обороны Румынии Михая Фифора. Тогда чиновник заявил, что власти Молдовы и Румынии могут создать смешанный батальон для чрезвычайных ситуаций.

Ранее президент Молдовы Игорь Додон критиковал участие молдавских солдат в учениях за рубежом и потребовал, чтобы выезды представителей Национальной армии за рубеж осуществлялись только с предварительного согласия Верховного главнокомандующего.