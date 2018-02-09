Более 130 женщин стоят на учёте в Национальном бюро пробации за жестокое обращение с мужчинами

Более 130 женщин стоят на учёте в Национальном бюро пробации за жестокое обращение с мужчинами. Ещё 40 отбывают срок за насилие в семье. Зачастую женщины говорят, что прибегают к жёстким мерам лишь в целях самозащиты. Три года назад наша героиня нанесла мужу ножевые ранения.

"Мы выпивали. Вдруг он начал кричать и бить меня; схватил за голову и бросил на пол. Я была в бешенстве, взяла лежащий на столе нож и ударила его между ребёр".



Испугавшись содеянного, женщина вызвала скорую. Её супруга госпитализировали и прооперировали. Полиция начала расследование. Однако женщине удалось избежать тюрьмы. Она получила условный срок. Судьи учли, что она была беремена, к тому же, муж не подал заявления в полицию.



"Мне дали восемь лет условно. Я избежала тюрьмы, но меня поставили на учёт. Никогда бы в жизни не подумала, что со мной может такое случиться, что я смогу ударить кого-то ножом, или просто ударить".



По словам инспекторов, на учёт становятся женщины, получившие условный срок, или наказание в виде неоплачиваемого труда в пользу общества, а также те, кто освободился досрочно.



"Инспекторы Бюро пробации в основном изучают социально-психологические особенности осуждённых. Мы проводим с ними специальные семинары с целью предупредить случаи насилия и снизить уровень агрессии. Стремимся, чтобы они изменили своё поведение", - cообщила Есотрудник Национального бюро пробации Елена Михайли.



В прошлом году на учёте в Бюро пробации за насилие в семье стояли свыше тысячи человек, в том числе 900 мужчин. Психологи между тем говорят, что эта цифра намного больше.



"Мужчины считают, что они сильные. И думают, что если расскажут о случаях агрессии, тогда признают себя слабыми. Возможно так можно объяснить то, что они не хотят, чтоб об этом стало известно", - сказала психотерапевт Виктория Каптарь.



Представители сильного пола осуждают женщин, поднимающих руку на мужчин. Хотя нашлись и те, кто оправдывает их агрессию.



По данным Национального инспектората полиции, в прошлом году зарегистрировали 194 случая, когда жертвами насилия в семье стали мужчины.





