Новое здание суда открылось в Унгенах

Судьи из Унгенского и Ниспоренского районов переехали в новое здание. В нём восемь залов для судебных заседаний, есть отдельные кабинеты для прокуроров, адвокатов и медиаторов. Кроме того, там созданы все условия для доступа людей с ограниченными потребностями. На официальной церемонии открытия побывал премьер Павел Филип.

В Унгенском суде работают 12 судей.



"Условия здесь лучше, чем в старом здании. Там был только один коридор, который вёл в залы заседаний. Комнаты ожидания были прямо у дверей кабинетов судей. Там дожидались очереди все участники процесса, прокуроры и адвокаты", - сказала судья Мариана Стратан.



"У нас есть ещё свободные помещения для трёх судей, с приемной и всем необходимым для работы. Надеемся, что правительство и Высший совет магистратуры предоставят нам эти должности", - сообщил председатель Унгенского суда Василий Шкёпу.



Строительство шестиэтажного здания длилось три года и обошлось почти в 60 миллионов леев.



"Оно соответствует самым высоким международным стандартам. Такие судебные инстанции можно увидеть в небольших городах в Нидерландах, Германии, в основном на севере", - отметил министр юстиции Александр Тэнасе.



Подобные Дворцы юстиции планируют открыть также в Кагульском и Чимишлийском районах, и в Кишиневе.



"В соответствии с законом о реорганизации судебных инстанций, эти здания построят с нуля. В них будут работать сразу несколько судей и лучше сразу сделать все качественно", - сказал председатель ВСМ Виктор Мику.



Премьер отметил, что реформа юстиции остаётся приоритетной для правительства.



"Мы непременно сделаем так, чтобы в Молдове судебные инстанции соответствовали европейским стандартам. Мы укрепляем всю систему и хочу вас заверить, что мы движемся в правильном направлении. Это проявилось во всем, что нам уже удалось сделать в этом году", - сообщил Павел Филип.



Реорганизация судебных инстанций предполагает объединение 41 суда по всей стране в 15 региональных. Общая стоимость проекта - миллиард 800 миллионов леев.





